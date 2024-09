Tales of the Shire: Showcase zum Herr der Ringe-Spiel

Autor:, in / Tales of the Shire

Private Division und Wētā Workshop präsentieren den Tales of the Shire: A Hobbit Day Showcase.

Am diesjährigen Hobbit Tag (22. September um 19:30 Uhr) präsentieren Private Division and Wētā Workshop einen Hobbit Day Showcase mit Fokus auf das kommende Tales of the Shire-Spiel. Der 22. September ist der Geburtstag der Hobbits Bilbo und Frodo Beutlin und ein jährlicher Feiertag für Herr-der-Ringe-Fans.

Die Entwickler von Wētā zeigen die verschiedenen Elemente des Spiels, wie z. B. Kochen, Fischen, Sammeln, Dekorieren, Handeln und vieles mehr!

Das Entwicklerteam gibt einen Einblick in den sorgfältigen Entwicklungsprozess der Handlung des Spiels, die sich liebevoll an der Buchvorlage orientiert. Ebenso werden die Figuren vorgestellt, die man in Tales of the Shire kennenlernen wird.

Der Stream ist über Twitch, YouTube, Twitter und TikTok erreichbar.

Direkt im Anschluss an den Stream gibt es eine Frage-Antwort-Runde auf der TwitchCon (22. September um ca. 20:00 Uhr), die ebenfalls live auf Twitch gestreamt wird. Hier werden die Zuschauer die Möglichkeit bekommen, mehr über das Spiel zu erfahren.

Das von Wētā Workshop entwickelte Tales of the Shire erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Netflix Games und den PC.