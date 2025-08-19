Tales of Vesperia: Das neue Tales of Remaster wird in Kürze enthüllt

Heute, am 19. August 2025 um 16:00 Uhr deutscher Zeit wird das neue Tales of Remaster enthüllt!
Wenn es Xillia wird, dann hoffentlich gleich beide Spiele in einem doppelpack 🙂
Ich würd aber generell jedes nehmen.
Hoffentlich wird bald auch ein neuer Hauptteil angekündigt 🙂
Abyss bitte!
Das hab ich auf dem 3DS. Das ist nice
Ich freue mich über alles. Eine meiner liebsten JRPG-Serien schon seit der SNES. ❤️
Immer her damit 👌, habe noch einiges nachzuholen mit der Reihe.
Es wird Xillia werden, man hat es versehentlich schon selbst geleaked die letzten Tage.