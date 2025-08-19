Tales of Vesperia: Das neue Tales of Remaster wird in Kürze enthüllt

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Das neue Tales of Remaster wird heute mit einer Premiere enthüllt!

Heute, am 19. August 2025 um 16:00 Uhr deutscher Zeit wird das neue Tales of Remaster enthüllt!

  1. Drakeline6 164095 XP First Star Silber | 19.08.2025 - 08:07 Uhr

    Wenn es Xillia wird, dann hoffentlich gleich beide Spiele in einem doppelpack 🙂
    Ich würd aber generell jedes nehmen.
    Hoffentlich wird bald auch ein neuer Hauptteil angekündigt 🙂

  3. buimui 433810 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.08.2025 - 09:23 Uhr

    Ich freue mich über alles. Eine meiner liebsten JRPG-Serien schon seit der SNES. ❤️

  5. Ivan DraGOTT 19560 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 19.08.2025 - 09:49 Uhr

    Es wird Xillia werden, man hat es versehentlich schon selbst geleaked die letzten Tage.

