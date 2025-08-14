Tales of Xillia Remaster: Leak deutet auf baldige Ankündigung hin

4 Autor: , in News / Tales of Xillia Remaster
Bandai Namco könnte am 18. August Tales of Xillia Remaster offiziell vorstellen.

Ein möglicher Leak auf der europäischen Website von Bandai Namco hat Spekulationen über ein bevorstehendes Remaster von Tales of Xillia ausgelöst. Laut einem inzwischen entfernten Videoeintrag war eine Veröffentlichung der Ankündigung für den 18. August vorgesehen.

Bereits im Jahr 2024 tauchten erste Hinweise auf, als mehrere europäische Händler Produktseiten mit dem Titel und passender Box-Art veröffentlichten, die starke Ähnlichkeit mit früheren Remaster-Versionen wie Tales of Symphonia aufweisen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, doch die Hinweise verdichten sich, dass Fans der Reihe schon bald mit einer Ankündigung rechnen können.

  1. Drakeline6 163595 XP First Star Silber | 14.08.2025 - 15:01 Uhr

    Würd ich sofort kaufen.
    Sie haben ja schon angekündigt, dass das nächste remaster im Sommer enthüllt wird. Würde passen.
    Gerne auch Teil 2 gleich mit dazu.

  2. Vayne1986 12260 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.08.2025 - 15:02 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Bin immer offen für Rollenspiele die ich noch nie gespielt habe. 🙂

