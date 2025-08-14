Tales of Xillia Remaster: Leak deutet auf baldige Ankündigung hin

Ein möglicher Leak auf der europäischen Website von Bandai Namco hat Spekulationen über ein bevorstehendes Remaster von Tales of Xillia ausgelöst. Laut einem inzwischen entfernten Videoeintrag war eine Veröffentlichung der Ankündigung für den 18. August vorgesehen.

Bereits im Jahr 2024 tauchten erste Hinweise auf, als mehrere europäische Händler Produktseiten mit dem Titel und passender Box-Art veröffentlichten, die starke Ähnlichkeit mit früheren Remaster-Versionen wie Tales of Symphonia aufweisen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, doch die Hinweise verdichten sich, dass Fans der Reihe schon bald mit einer Ankündigung rechnen können.

WAIT WHAT IS THIS??? OMG WHAT IN 4 DAYS AN ANNOUCMENT??? LIKE OMG WE GONNA GET ANOTHER REMASTER GUYS MAYBE A NEW GAME (hope it not arise 2) https://t.co/qIoK9g6dne pic.twitter.com/0P1jwsT1kh — Lowedelta (@Lowedeltaa) August 14, 2025