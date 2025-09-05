Tales of Xillia Remastered: Pre-Order Trailer zum epischen JRPG-Abenteuer in neuer Qualität

Tales of Xillia Remastered bringt episches JRPG-Abenteuer in neuer Qualität zurück. Schaut euch hier den neuen Pre-Order Trailer an!

Mit Tales of Xillia Remastered kehrt ein prägender Teil der Tales-of-Reihe in einer technisch und inhaltlich erweiterten Fassung zurück.

Ab dem 31. Oktober 2025 könnt ihr das Abenteuer auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC neu erleben. Die Geschichte führt euch in die Welt von Rieze Maxia, in der Menschen und Geister in Harmonie leben, bis das Königreich Rashugal eine geheimnisvolle Waffe einsetzt, die das Gleichgewicht der Kräfte bedroht.

Ihr entscheidet euch zu Beginn, ob ihr die Reise als Medizinstudent Jude Mathis oder als Milla Maxwell, die Herrin der Geister, antretet. Gemeinsam begebt ihr euch auf eine gefährliche Mission, um die Bedrohung zu stoppen und die Welt zu retten. Die Remastered-Version bietet verbesserte Grafik in höherer Auflösung, überarbeitete Texturen, ein automatisches Speichersystem und den von Beginn an zugänglichen Rangladen.

Zudem sind alle damals veröffentlichten Zusatzinhalte wie Kostüme und Bonusgegenstände enthalten. Tales of Xillia Remastered verbindet damit das klassische Spielerlebnis mit modernen Verbesserungen und macht es sowohl für neue Spieler als auch für langjährige Fans zugänglich.