Tamer Town: Tierisches Städtebauspiel angekündigt

Sammelt und trainiert Mokitons in Tamer Town, einem Städtebau-Strategiespiel voller Kreaturen und Dompteure.

Nach Jahren, in denen sie Piratenrepubliken befehligt, Drachen gezüchtet und alte Götter beschworen haben, sind die Entwickler von Crazy Goat Games nun bereit, ihr bisher überraschendstes Projekt zu veröffentlichen: Tamer Town – ein Städtebauspiel, in dem eure Arbeiter niedliche (und manchmal chaotische) Elementarwesen sind.

Tamer Town wird am 15. Juli mit einem ersten Trailer und dem Start seiner Steam-Seite offiziell vorgestellt. Dies ist nur der Anfang der Reise – weitere Details und Überraschungen warten auf euch.

In Tamer Town sammelt und trainiert ihr Mokitons in einem Städtebau-Strategiespiel, in dem Dompteure und ihre Kreaturen gemeinsam stärker werden, dauerhafte Bindungen knüpfen und ihre einzigartige Stadt gemeinsam verteidigen.

Tamer Town verbindet Monsterzähmung mit Stadtverwaltung und ermöglicht es euch, ein lebendiges Ökosystem aufzubauen, in dem Kreaturen nicht nur kämpfen, sondern auch Gebäude mit Energie versorgen, Ressourcen sammeln, Elementarzonen ausgleichen und sogar die Stimmung in der Nachbarschaft beeinflussen.

Glückliche Mokitons fördern das Wachstum eurer Stadt. Unglückliche? Dann müsst ihr mit ein wenig Chaos rechnen.

Erkundet neue Biome, entdeckt versteckte Gebiete und leitet Expeditionen, um seltene Monster und wertvolle Ressourcen zu finden. Der Ruf eurer Stadt hängt davon ab, wie gut ihr euch um eure Mokitons kümmert und wie stark eure Dompteure werden. Nahmt an Turnieren gegen andere Städte teil, indem ihr ein starkes Mokiton-Team zusammenstellt, eure Arena anpasst und eure Taktik optimiert, um seltene Belohnungen zu erhalten.

In Tamer Town zählt jede Entscheidung – für eure Kreaturen, eure Stadt und euer Vermächtnis.

Das Spiel wird im zweiten Quartal 2026 auf dem PC über Steam Early Access veröffentlicht, die Veröffentlichung für Konsolen ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Features:

Sammelt, trainiert, entwickelt und verbindet euch mit über 130 Mokitons – jeder mit einzigartigen Persönlichkeiten, Eigenschaften und Entwicklungswegen.

Baut und verwaltet eine wachsende Stadt, in der Mokitons mehr als nur Kämpfer sind – sie sind Kollegen, Helfer und Nachbarn.

Erforscht neue Biome, entdeckt Arten und schließt Expeditionen ab, um Ressourcen und Geschichten freizuschalten.

Nehmt an taktischen Kämpfen und Stadtturnieren teil, um in der Rangliste aufzusteigen und Belohnungen zu verdienen.

Reagiert auf Überraschungen – mysteriöse Besucher, seltene Ereignisse und unerwartete Herausforderungen, die eure Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen.

Gestaltet die Stadt mit Dekorationen, Zoneneinteilung und Elementbalance – damit eure Mokitons glücklich und produktiv sind.