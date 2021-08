Tandem: A Tale of Shadows: Puzzle-Plattformer erscheint im Oktober

Der traumhafte Puzzle-Plattformer Tandem: A Tale of Shadows wird am 21. Oktober 2021 veröffentlicht.

Entwickler Monochrome und Publisher Hatinh Interactive haben ein Veröffentlichungsdatum und einen neuen Trailer für den kommenden, traumhaften Action-Adventure-Puzzle-Plattformer Tandem: A Tale of Shadows bekannt gegeben.

Die gefährlichen Ermittlungen von Emma und Teddybär Fenton werden am 21. Oktober 2021 für PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S beginnen. Der neue Trailer zeigt Gameplay des Titels mit den zwei Protagonisten und bietet einen neuen Einblick in die illusorischen Gefahren, die auf die beiden warten, während sie versuchen, das Geheimnis um das Verschwinden von Thomas Kane zu lösen.

In Tandem: A Tale of Shadows wechseln die Spieler zwischen Emmas Top-Down-Perspektive und Fentons horizontaler Side-Scroller-Perspektive, wobei sie die Laterne von Emma benutzen, um Schatten zu werfen, die der Teddybär überqueren kann. Letzterer wiederum kann Schalter aktivieren, die sich möglicherweise außerhalb des Sichtfelds befinden.

In jedem Kapitel des Spiels lernen die Spieler neue Mechanismen kennen, die sie beherrschen müssen, wenn sie die schrecklichen Monstrositäten besiegen wollen, die auf sie warten. Während die Spieler in die fünf seltsamen Welten von Tandem eintauchen, werden sie Antworten auf das Verschwinden der Familie Kane finden und die unerschrockenen Helden des Titels näher kennenlernen.

Tandem: A Tale of Shadows Features

Atemberaubende Art Direction

Entdeckt ein spielerisches und beängstigendes Universum, das von Jules Vernes, Conan Doyle, Tim Burton und der Architektur des viktorianischen Zeitalters inspiriert ist.

Clevere Rätsel

Löst über vierzig Rätsel und Hindernisse, um das Geheimnis um Thomas Kanes Verschwinden zu lüften.

Duales Gameplay

Wechselt die Perspektive zwischen Emma und Fenton. Beleuchtet die Szene und werft Schatten als Emma aus der Top-Down-Sicht. Lauft in Fentons Side-Scroller-Perspektive auf den von Emmas Laterne geworfenen Schatten.

Kämpfe mit Strategie

In jeder Dimension treffen die Spieler auf mechanische, spielzeugähnliche Gegner und Endgegner. Da Emmas Strategie darin besteht, nicht anzugreifen, müssen sich die Spieler auf ihren Verstand verlassen, um weiterzukommen.

Erzählerisch getriebenes Abenteuer

Die Spieler sind eingeladen, viele lustige, kreative und sehr aufwendige Zwischensequenzen zu entdecken. Clevere Spieler werden die versteckten Räume finden, die ihnen Hinweise auf das Verschwinden von Thomas Kane liefern.

Abwechslungsreiche Mechanik

Schiebt oder zieht Objekte, um Schatten zu erzeugen. Nutzt Alarme und Fallen zu eurem Vorteil. Tandem bietet eine Vielzahl von interaktiven Elementen, mit denen die Spieler experimentieren können.

Tandem: A Tale of Shadows Gamescom Gameplay Trailer