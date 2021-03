Tandem: A Tale of Shadows: Puzzle-Plattformer mit Dual-Gameplay angekündigt

Tandem: A Tale of Shadows ist ein Puzzle-Plattformer mit Dual-Gameplay, der Spieler ins London des 19. Jahrhunderts entführt.

Entwickler Monochrome und Publisher Hatinh Interactive haben angekündigt, dass der traumhafte Puzzle-Plattformer mit Action- und Adventure-Elementen, Tandem: A Tale of Shadows, noch in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Tandem: A Tale of Shadows bietet ein einzigartiges Dual-Gameplay-Erlebnis mit herausragender Ästhetik und Optik.

Über Tandem: A Tale of Shadows

Thomas, der einzige Sohn der Kanes, einem berühmten Magierpaar aus dem späten 19. Jahrhundert in London, ist verschwunden. Emma, ein hartnäckiger junger Fan ihrer Shows, ist überzeugt, dass sie ihn finden muss und beschließt, nachzuforschen.

Auf dem Weg zum Anwesen der Kanes trifft sie auf mysteriöse Weise auf Fenton, Thomas Teddybär, der mit magischen Kräften ausgestattet ist. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Thomas und müssen sich gemeinsam allen Hindernissen stellen, auf die sie stoßen.

In Tandem: A Tale of Shadows werden Puzzle-Plattformer-Fans und Experten gleichermaßen mit Dutzenden von Rätseln in fünf wunderschönen, viktorianisch inspirierten Welten konfrontiert.

Der Spieler wechselt zwischen Emmas Top-Down-Ansicht und Fentons horizontaler Side-Scroller-Ansicht, wobei er oft die Laterne des Ersteren benutzt, um Schatten zu werfen, die der Teddybär überqueren kann. Clevere und innovative Gameplay-Mechaniken werden eingeführt, während das Duo von einem Universum zum nächsten reist.

Während Emma und Fenton intelligente Hindernisse meistern, sich bedrohlichen mechanischen Spielzeugen stellen und Hinweise auf Thomas‘ Verschwinden entdecken, erfahren die Spieler mehr über die Beziehung zwischen dem Mädchen und Thomas‘ Teddybär Fenton und finden mehr über Thomas‘ Verschwinden heraus.

Features