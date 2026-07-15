Tango Gameworks: Ein neues Kapitel – Hinweise auf eine frische Marke mit Unreal Engine 5

Neue Stellenausschreibungen von Tango Gameworks liefern Hinweise darauf, dass das Studio an einem neuen Projekt mit der Unreal Engine 5 arbeitet.
Auf der offiziellen Website des Entwicklers werden derzeit mehrere Positionen für einen neuen UE5-Titel gesucht. In einer Ausschreibung heißt es, dass die Rolle an „technischen Animationslösungen, Workflow-Verbesserungen und Tool-Entwicklung“ für das kommende Projekt arbeitet.
Tango Gameworks erklärt außerdem, dass das Studio nach dem Wechsel zu KRAFTON ein neues Kapitel begonnen hat und weiterhin an einzigartigen sowie neuen Marken arbeiten möchte.
„Wir bleiben der Entwicklung und dem Wachstum neuer und einzigartiger IPs verpflichtet und stellen uns Herausforderungen, um eine besondere Stimme in der Spieleindustrie zu sein.“
Aktuell führt Tango Gameworks 14 offene Stellen auf. Welche Art von Spiel sich hinter dem neuen Projekt verbirgt, ist bislang nicht bekannt.
Hinweis: Die Entwicklung eines neuen Unreal Engine 5-Projekts wurde durch die Stellenausschreibungen angedeutet, offiziell vorgestellt wurde der Titel bisher jedoch nicht.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es ist schon lange nicht mehr das Studio, von dem man TEW 1+2 bekommen hat. Mal sehen.
Mal sehen was Tango so macht, hoffentlich wird es was sehr einzigartiges.
Bin gespannt an was Tango derzeit arbeitet.
Währenddessen warte ich noch geduldig auf meine physische Deluxe-Version von Hi Fi Rush ☺️
Gustavson, Koch wie du es bei Hi Fi Rush getan hat, bin gespannt
Bin gespannt, was sie machen werden, vielleicht kommen nächstes Jahr ein paar Infos.
Schön dass es sie noch gibt
Bin gespannt was da kommen wird 🤔
Hoffentlich wird das Spiel extrem erfolgreich.
MS soll nur sehen was für ein Talent sie da schließen wollten.