Tango Gameworks: Ein neues Kapitel – Hinweise auf eine frische Marke mit Unreal Engine 5

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Tango Gameworks sucht Entwickler für ein neues UE5-Spiel nach dem Neustart des Studios.

Neue Stellenausschreibungen von Tango Gameworks liefern Hinweise darauf, dass das Studio an einem neuen Projekt mit der Unreal Engine 5 arbeitet.

Auf der offiziellen Website des Entwicklers werden derzeit mehrere Positionen für einen neuen UE5-Titel gesucht. In einer Ausschreibung heißt es, dass die Rolle an „technischen Animationslösungen, Workflow-Verbesserungen und Tool-Entwicklung“ für das kommende Projekt arbeitet.

Tango Gameworks erklärt außerdem, dass das Studio nach dem Wechsel zu KRAFTON ein neues Kapitel begonnen hat und weiterhin an einzigartigen sowie neuen Marken arbeiten möchte.

„Wir bleiben der Entwicklung und dem Wachstum neuer und einzigartiger IPs verpflichtet und stellen uns Herausforderungen, um eine besondere Stimme in der Spieleindustrie zu sein.“

Aktuell führt Tango Gameworks 14 offene Stellen auf. Welche Art von Spiel sich hinter dem neuen Projekt verbirgt, ist bislang nicht bekannt.

Hinweis: Die Entwicklung eines neuen Unreal Engine 5-Projekts wurde durch die Stellenausschreibungen angedeutet, offiziell vorgestellt wurde der Titel bisher jedoch nicht.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  1. shadow moses 503320 XP Xboxdynasty MVP Silber | 15.07.2026 - 17:11 Uhr

    Es ist schon lange nicht mehr das Studio, von dem man TEW 1+2 bekommen hat. Mal sehen.

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  3. AnCaptain4u 281845 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.07.2026 - 17:28 Uhr

    Bin gespannt an was Tango derzeit arbeitet.
    Währenddessen warte ich noch geduldig auf meine physische Deluxe-Version von Hi Fi Rush ☺️

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  5. Katanameister 499820 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 17:50 Uhr

    Bin gespannt, was sie machen werden, vielleicht kommen nächstes Jahr ein paar Infos.

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  8. Drakeline6 233215 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.07.2026 - 20:45 Uhr

    Hoffentlich wird das Spiel extrem erfolgreich.
    MS soll nur sehen was für ein Talent sie da schließen wollten.

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