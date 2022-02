Tango Gameworks: Entwickler könnte etwas für Xbox auf Lager haben

Autor:, in / Tango Gameworks

Laut Shinji Mikami könnte Tango Gameworks in Zukunft höchstwahrscheinlich etwas für Xbox auf Lager haben.

Obwohl Tango Gameworks, das Entwicklerstudio von Ghostwire: Tokyo, durch die Zenimax-Übernahme mittlerweile zu Microsoft gehört, erscheint das Action-Adventure mindestens zwölf Monate konsolenexklusiv für Sonys PlayStation 5.

Microsoft bekräftigte im Zuge der Akquisition, bereits bestehende Verträge einhalten zu wollen, auch wenn diese wie im Fall Ghotwire: Tokyo oder zuvor Deathloop eine zeitexklusive Veröffentlichung für Konsolen der Konkurrenz beinhalten.

In einem Interview mit VG247 macht nun Executive Producer Shinji Mikami Xbox-Spielern etwas Hoffnung und gibt an, dass das Studio in Zukunft „höchstwahrscheinlich etwas für die Xbox haben wird.“

An anderer Stelle des Interviews bezeichnet Director Kenji Kimura die Arbeit mit Xbox als reibungslos. Zudem habe man viel Hilfe und Unterstützung von Microsoft erhalten.

Ghostwire: Tokyo erscheint am 25. März 2022 für PlayStation 5 und PC. Im Jhar 2023 könnte das Spiel dann für Xbox veröffentlicht werden.