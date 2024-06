Tango Gameworks: Führungswechsel war Faktor bei Schließung

Obwohl Tango Gameworks mit dem Rhythmus-Actionspiel Hi-Fi Rush für einen der großen Überraschungshits des vergangenen Jahres verantwortlich war, entschied sich Microsoft im Mai dazu, das japanische Entwicklerstudio zu schließen.

Im Podcast Strictly Business von Variety äußerte sich jetzt Head of Xbox Game Studios Matt Booty zur Schließung und nannte dabei den Führungswechsel – Studiogründer Shinji Mikami verließ Tango Gameworks Anfang des Jahres – als einen der Faktoren für die Entscheidung:

„Ich denke, man muss bedenken, dass es für uns genauso eine zukunftsorientierte Situation ist, wie auf ein bestimmtes Spiel zurückblicken. Es gibt viele Dinge, die zum Erfolg eines Spiels beitragen.“

„Welche Führung hat man? Welche kreative Führung hat man? Ist das Team dasselbe Team, das schon einmal etwas Erfolgreiches abgeliefert hat?“

„Wir müssen all diese Dinge zusammen betrachten und uns dann fragen, ob wir für den zukünftigen Erfolg gerüstet sind. Und obwohl es vielleicht Faktoren und Situationen gab, die früher zum Erfolg geführt haben, sind sie vielleicht nicht mehr alle vorhanden, wenn man sich ansieht, was man in Zukunft tun wird.“