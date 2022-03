Tango Gameworks: Game Pass erlaubt Shinji Mikami kleine und große Spiele zu machen

Spieledesigner Shinji Mikami verriet im Interview mit Famitsu die Hauptziele, die das Studio Tango Gameworks und er verfolgen.

So wolle man mindestens alle zehn Jahre ein Meisterwerk von Spiel auf den Markt bringen. Auch neue Talente fördern und junge Leute zu guten Entwicklern für Spiele machen, sei ein weiteres Ziel.

„Erstens sollten wir alle zehn Jahre ein Meisterwerk produzieren. Zweitens wollen wir, dass junge Leute selbst neue Spiele entwickeln. Außerdem wollen wir gute Spieleentwickler fördern.“ „Obwohl wir ein Studio sind, das Spiele herstellt, wollen wir auch den Aspekt einer Spieleschule haben, in der die Mitarbeiter lernen können, wie man Spiele macht. Wir wollen es zu einem Ort machen, an dem man als Entwickler wachsen und seine Fähigkeiten und seinen Kern entwickeln kann, während man von unten nach oben arbeitet.“

In einem großen Team würde sich die Ausbildung von neuen Talenten aber als schwieriger erweisen, so Mikami. Mehrere kleinere Teams hält er für effizienter. Dank Abonnement-Diensten, wozu auch der Xbox Game Pass zählen dürfte, wäre es jetzt auch möglich kleinere Spiele zu produzieren.

„Um ehrlich zu sein, ist es ziemlich schwierig, Neulinge in einem großen Team auszubilden. Meiner Meinung nach ist es am effektivsten, mehrere Spieleentwicklungsteams mit mehreren Dutzend Mitarbeitern zu führen.“ „In den letzten Jahren waren wir aus kommerziellen Gründen gezwungen, in großen Teams zu entwickeln. Dank des Aufkommens von Abonnement-Diensten für Spiele in den letzten Jahren sind wir jedoch der Meinung, dass es jetzt möglich ist, Spiele in kleinerem Rahmen zu entwickeln.“ „Es ist möglich, in einem kleinen Team Erfahrungen zu sammeln und sich dann an einem großen Projekt zu beteiligen. Auf diese Weise können wir noch bessere Spiele entwickeln und die Projekte können reibungsloser ablaufen.“

Das Studio, das für Horrorspiele wie die The Evil Within Reihe und Ghostwire: Tokyo bekannt ist, wird in Zukunft also auch Titel veröffentlichen, die im kleineren Rahmen entwickelt wurden.