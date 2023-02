Tango Gameworks: Gründer Shinji Mikami verlässt das Studio

Der Gründer von Tango Gameworks verlässt das Studio. Wie Bethesda Softworks durch Senior Vice President Todd Vaughn per E-Mail an die Belegschaft wissen ließ, wird Shinji Mikami in den kommenden Monaten seinen Hut nehmen.

In der internen E-Mail (via TrueAchievements) heißt es dazu:

„Ich schreibe euch heute, um euch mitzuteilen, dass Studioleiter Shinji Mikami beschlossen hat, Tango Gameworks in den kommenden Monaten zu verlassen. Mr. Mikami war 12 Jahre lang ein kreativer Anführer und unterstützender Mentor für junge Entwickler bei Tango durch seine Arbeit an The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, und natürlich Hi-Fi RUSH.“

Shinji Mikami dürfte Spielern wohl am meisten als Schöpfer der Resident Evil-Reihe bekannt sein. Tango Gameworks gründete er im Jahr 2010. Dort war er unter anderem als Game Director für The Evil Within verantwortlich. Für die Spiele The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi RUSH war Mikami als ausführender Produzent tätig.

Warum Mikami Tango Gameworks verlässt, ist nicht bekannt. Das kürzlich erst veröffentlichte Hi-Fi RUSH entpuppte sich als echter Überraschungshit, das sowohl dem Spiel als auch dem Studio viele positive Kritiken einbrachte und laut Bethesda „eine der erfolgreichsten Markteinführungen für Bethesda und Xbox in den letzten Jahren“ war.