Tango Gameworks: Hi-Fi Rush sollte Zukunft des Studios sichern

Mit dem Weggang Shinji Mikamis von Tango Gameworks, dachte der Gründer, die Zukunft des Studios sei gesichert, da Hi-Fi Rush gerade ein Hit und von den Kritikern gefeiert wurde.

Microsoft machte das Studio allerdings dicht, was Spieler und die Industrie schockierten.

Tango Gameworks hatte allerdings großes Glück und wurde KRAFTON übernommen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die mit Entlassungen und Schließungen kämpfen mussten.

Das machte Mikami Hoffnung, da die Hälfte der Mitarbeiter übernommen wurden und auch die Rechte an Hi-Fi Rush und möglichen Nachfolgern konnte man behalten.

„Jetzt hat Krafton das Geschäft übernommen, so dass ich das Gefühl habe, dass es am Ende gut gelaufen ist. Ich wurde daran erinnert, dass, wenn man ein gutes Spiel macht, es jemand aufgreifen wird. Die harte Arbeit des Hi-Fi Rush Entwicklungsteams hat zu einem neuen Kapitel für das Unternehmen geführt“, so Mikami.