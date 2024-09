Tanuki: Pon’s Summer: Marderhund liefert Briefe auf BMX-Rad aus

Auf der Tokyo Game Show kündigte Entwickler Critical Reflex Tanuki: Pon’s Summer an. Als Tanuki, also einem Marderhund, liefern Spieler als Postbote in Teilzeit Briefe mit dem Fahrrad aus.

Eure Arbeit führt euch durch vier bezaubernde und unterschiedliche japanische Kleinstädte, in denen Pakete für die Einwohner ausliefert, einzigartige Quests erfüllt und Aktivitäten nachgeht, wodurch ihr die Herzen der Einwohner gewinnt

Ziel ist es auch, genug Geld zu sparen, um den örtlichen Marderhund-Schrein rechtzeitig zum großen Marderhund-Festival wieder in Schuss zu bringen.

Tanuki: Pon’s Summer wird für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.

Via X könnt ihr euch einen ersten Trailer anschauen:

✉ WORLD PREMIERE AT XBOX TGS SHOWCASE —TANUKI: Pon’s Summer! ✉

Step into the paws of a Tanuki post officer, ride a bike doing cool tricks and make everyone’s day all the merrier with your charm and mischievous nature!

Wishlist now on Steam: https://t.co/YLysCBOEok pic.twitter.com/obyGr3IoQx

— CRITICAL REFLEX (@critical_reflex) September 26, 2024