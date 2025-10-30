Task Time: Von Gameshows inspiriertes Partyspiel angekündigt

Der preisgekrönte Publisher Wired Productions und der Indie-Entwickler ReadGraves freuen sich, ankündigen zu können, dass ihr kommendes kompetitives Partyspiel Task Time zusätzlich zu Steam und dem Epic Games Store auch für Xbox PC erscheinen wird.
Task Time ist ein von Gameshows inspirierter Wettkampf, der sich über 6 Runden chaotischen Spaßes erstreckt und von (einigen) der Leute entwickelt wurde, die an Gang Beasts und Fall Guys gearbeitet haben. Ein öffentlicher Playtest ist jetzt auf Steam verfügbar.
Sowas ähnliches hatte mal TV Total versucht.
Etwas einfacher, aber vom Prinzip her recht ähnlich.
Für mich ists nichts, sieht jetzt auch eher wie ein Spiel für die Switch aus.
Mit ein paar anderen bestimmt ganz spaßig, aber besonders wild bin ich nicht drauf.
Das muss ich nicht haben.
Das wird dann so ein GP Shadowdrop 😀