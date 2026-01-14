Tavern Manager Simulator: Spiel zapft jetzt auch auf Xbox

Tavern Manager Simulator zapft jetzt auch auf Xbox an und startet mit starken Bewertungen durch.

Mit dem 13. Januar feiert Tavern Manager Simulator seinen Einzug auf Xbox One und Xbox Series X S.

Das entspannte Managementspiel, das euch in die Rolle eines Tavernenwirtes versetzt, erweitert damit seine Präsenz auf den Konsolen und bringt seine Mischung aus Aufbau, Organisation und fantasievoller Atmosphäre auf eine neue Plattform.

Die PC-Version genießt bereits über 90 Prozent positive Bewertungen und hat sich seit ihrem Debüt 2024 einen festen Platz bei Fans gemütlicher Simulationen erarbeitet.

Entwickelt wurde der Titel vom georgischen Studio One More Time, während die Konsolenumsetzungen von Ultimate Games S.A. stammen. Die Spieler beginnen in einer heruntergekommenen Hütte, die sich mit geschickter Planung und stetigen Verbesserungen zu einer angesehenen Taverne entwickeln lässt.

Der Fokus von Tavern Manager Simulator liegt zunächst auf dem Wiederaufbau, bevor Erweiterungen, Upgrades und neue Einrichtungen folgen.

Der Alltag eines Wirtes umfasst das Beschaffen von Vorräten, das Instandhalten der Einrichtung und das Investieren in wichtige Verbesserungen. Für Abwechslung sorgen Mini Spiele, in denen Bier eingeschenkt, Zutaten gehackt oder Mahlzeiten zubereitet werden.

Ergänzt wird das Ganze durch einen Tag Nacht Rhythmus, saisonale Ereignisse und ein Rufsystem, das den Erfolg der Taverne beeinflusst. Selbst kleine Helfer aus der Feenwelt spielen eine Rolle, wenn es darum geht, Ordnung zu halten und den Betrieb am Laufen zu halten.

Am 5. Februar 2026 erscheint der Titel zudem für PlayStation 5, womit die Fantasy Simulation bald auf allen großen Plattformen vertreten ist.