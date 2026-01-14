Tavern Manager Simulator: Spiel zapft jetzt auch auf Xbox

8 Autor: , in News / Tavern Manager Simulator
Übersicht
Image: Ultimate Games S.A.

Tavern Manager Simulator zapft jetzt auch auf Xbox an und startet mit starken Bewertungen durch.

Mit dem 13. Januar feiert Tavern Manager Simulator seinen Einzug auf Xbox One und Xbox Series X S.

Das entspannte Managementspiel, das euch in die Rolle eines Tavernenwirtes versetzt, erweitert damit seine Präsenz auf den Konsolen und bringt seine Mischung aus Aufbau, Organisation und fantasievoller Atmosphäre auf eine neue Plattform.

Die PC-Version genießt bereits über 90 Prozent positive Bewertungen und hat sich seit ihrem Debüt 2024 einen festen Platz bei Fans gemütlicher Simulationen erarbeitet.

Entwickelt wurde der Titel vom georgischen Studio One More Time, während die Konsolenumsetzungen von Ultimate Games S.A. stammen. Die Spieler beginnen in einer heruntergekommenen Hütte, die sich mit geschickter Planung und stetigen Verbesserungen zu einer angesehenen Taverne entwickeln lässt.

Der Fokus von Tavern Manager Simulator liegt zunächst auf dem Wiederaufbau, bevor Erweiterungen, Upgrades und neue Einrichtungen folgen.

Der Alltag eines Wirtes umfasst das Beschaffen von Vorräten, das Instandhalten der Einrichtung und das Investieren in wichtige Verbesserungen. Für Abwechslung sorgen Mini Spiele, in denen Bier eingeschenkt, Zutaten gehackt oder Mahlzeiten zubereitet werden.

Ergänzt wird das Ganze durch einen Tag Nacht Rhythmus, saisonale Ereignisse und ein Rufsystem, das den Erfolg der Taverne beeinflusst. Selbst kleine Helfer aus der Feenwelt spielen eine Rolle, wenn es darum geht, Ordnung zu halten und den Betrieb am Laufen zu halten.

Am 5. Februar 2026 erscheint der Titel zudem für PlayStation 5, womit die Fantasy Simulation bald auf allen großen Plattformen vertreten ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 29355 XP Nasenbohrer Level 4 | 14.01.2026 - 18:17 Uhr

    Ist nichts für mich. Alle anderen viel Spaß beim Bier zapfen. 🍺

    1
  2. @Der@Endboss@ 8160 XP Beginner Level 4 | 14.01.2026 - 18:21 Uhr

    Wie geil , dass es sowas gibt .
    Aber is auch nicht mein Ding das Game.
    Viel Spaß dem es gefällt .

    0
  4. d4wGkw0n 30420 XP Bobby Car Bewunderer | 14.01.2026 - 18:24 Uhr

    Der Grafikstil erinnert mich an WoW, nur etwas besser.
    Kaufen werde ich es mir nicht. Vielleicht mal reinschauen, falls es den Weg in den Gamepass finden sollte.

    0

Hinterlasse eine Antwort