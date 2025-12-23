Taxi Chaos 2: Arcade‑Racer jetzt verfügbar

Taxi Chaos 2 ist offiziell gestartet und bringt frischen Arcade‑Wahnsinn auf PC, Nintendo Switch und Xbox.

Das niederländische Indie‑Studio Current Games veröffentlicht mit dem Nachfolger ein noch rasanteres, chaotischeres und actionreicheres Erlebnis, das euch direkt in die sonnendurchfluteten Straßen von San Valeda wirft. Dort kämpfen Vinny und Cleo ums Überleben, während eine Flotte aggressiver A.I.-Taxis versucht, ihnen das Geschäft streitig zu machen.

Der neue Teil kombiniert schnelle Arcade‑Action mit einer vollwertigen Story‑Kampagne, die weit mehr bietet als reine High‑Speed‑Fahrten. Ihr driftet durch enge Kurven, schlängelt euch durch dichten Stadtverkehr und liefert eure Fahrgäste ab, bevor sie die Geduld verlieren. Gleichzeitig müsst ihr die TaxiBots des H.A.N.K.-Mainframes abhängen oder frontal konfrontieren.

Verschiedene Fahrzeuge mit individuellen Fahreigenschaften sowie neue Fähigkeiten sorgen dafür, dass ihr euren Spielstil perfekt anpassen könnt.

Taxi Chaos 2 bietet zahlreiche Gameplay‑Features, die das Chaos auf der Straße noch abwechslungsreicher machen. Ihr liefert unter Zeitdruck, transportiert fragile oder übergroße Ladungen, meistert gefährliche Routen und erlebt, wie sich euer Fahrzeug je nach Auftrag verändert – bis hin zu Raketen am Kofferraum. Die Stadt selbst bleibt dynamisch: Baustellen, Nebel, gesperrte Zonen und neue Abkürzungen verändern jede Schicht. Die TaxiBots werden mit jedem Fortschritt aggressiver, sodass ihr ständig zwischen Ausweichen und Angriff entscheiden müsst.

Mit Heavy‑, Sport‑ und Drift‑Fahrzeugen passt ihr euren Fahrstil an, während kosmetische Anpassungen euren Wagen optisch einzigartig machen. Neue Fähigkeiten eröffnen taktische Optionen – von Navigationshilfen bis zu offensiven Skills gegen die A.I.-Konkurrenz. Ob Story‑Modus oder Arcade‑Runs für Highscores: Taxi Chaos 2 lässt euch frei entscheiden, wie ihr die Straßen von San Valeda dominiert.

Zum Launch verspricht Current Games weitere Updates im Januar 2026, darunter Quality‑of‑Life‑Verbesserungen, Gameplay‑Optimierungen und zusätzliche Sprachen. PC‑Spieler profitieren zum Start von einem zeitlich begrenzten 20‑Prozent‑Rabatt auf Steam. PlayStation‑ und Epic‑Games‑Store‑Versionen folgen in den kommenden Wochen, während physische Editionen 2026 über Curveball Games erscheinen.

Taxi Chaos 2 ist ab sofort digital auf PC, Nintendo Switch und Xbox erhältlich – bereit für alle, die Lust auf rasante Arcade‑Action und chaotische Taxi‑Schlachten haben. Epic Games Store- und PlayStation 5-Spieler müssen bis zum 13. Januar 2026 warten.