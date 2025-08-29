Taxi Chaos 2: Schnallt euch an auf den Straßen von San Valeda

Schnallt euch an, wenn Taxi Chaos 2 die Straßen von San Valeda erobert und im Winter 2025 auf PC und Konsole erscheint!

Current Games, ein neuer Name im Indie-Publishing mit Sitz in den Niederlanden, gab heute bekannt, dass Taxi Chaos 2, ein manischer Marathon von Mensch gegen Maschine, voraussichtlich ab Winter 2025 auf PC (Steam und Epic Games Store), PS5, Xbox und Nintendo Switch™ erhältlich sein wird.

Dash, Drift und Drop-off ist der Name des Spiels in diesem rasanten, hektischen Rennspiel, einer Fortsetzung des Taxi-Racers Taxi Chaos aus dem Jahr 2021, aber jetzt neu aufgepeppt für ein noch spaßigeres und herausfordernderes Spielerlebnis als je zuvor!

Taxi Chaos 2 ist ein hochoktaniges, adrenalingeladenes Arcade-Taxi-Rennspiel, das in den pulsierenden Straßen von San Valeda spielt, mit wechselndem Verkehr, unvorhersehbaren Straßenbedingungen und globalen Katastrophen, die jede Schicht neu erleben lassen.

Ihr spielt als Vinny, ein Veteran des Spiels, älter, rauer und zurück auf der Straße, aber zweifellos immer noch der beste Taxifahrer, den die Stadt je gesehen hat.

Die automatisierten TaxiBots kontrollieren die Stadt und werden alles tun, was nötig ist, um den alten Gewohnheiten ein Ende zu setzen, von der Blockierung der Routen über den Diebstahl von Fahrgästen bis hin zum Rammen von der Straße, um euch auszuschalten. Jetzt ist es an der Zeit, das System zu bekämpfen, Fahrgäste abzuliefern und euren Lohn zu verdienen. Passt euer Taxi an, schaltet neue Fahrzeuge und Fähigkeiten frei und kämpft darum, die Stadt zurückzuerobern!

San Valeda ist nicht mehr das Utopia, das es einmal war, denn es wurde von einer Legion automatischer TaxiBots überrannt! Gemeinsam kehren Vinny und Cleo noch einmal auf die Straße zurück und nehmen den Kampf auf, um zu beweisen, dass die Menschen immer noch die Oberhand haben!