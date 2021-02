Taxi Chaos: Launch Trailer veröffentlicht

Taxi Chaos wird am 23. Februar 2021 veröffentlicht und macht euch bereit für eine ganz neue Erfahrung in der Beförderungsbranche. Cruised mit einem Muscle Car durch die Straßen, rast im exotischen Super Sportwagen in den Parks oder driftet im japanischen Tuner-Taxi um die Häuser und liefert eure Passagiere rechtzeitig ab. Seht euch dazu den Launch Trailer an:

Taxi Chaos erscheint am 23. Februar für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.