Taxi Life: A City Driving Simulator: Londoner Taxi fährt durch Barcelona

Steuert ein Londoner Taxi in Barcelona im neuen DLC von Taxi Life: A City Driving Simulator.

London ruft! Dank des neuen DLC „Black Cab“ für das Simulationsspiel Taxi Life: A City Driving Simulator haben Spieler nun die Möglichkeit, die berühmten Londoner Taxis zu fahren.

Gleichzeitig bietet ein neues kostenloses Update Zugang zu neuen Kosmetikartikeln, mit denen ihr euer Fahrzeug individuell gestalten könnt.

Der DLC und das Update sind ab heute auf allen Plattformen verfügbar: PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store).

Ein neues Fahrzeug: das Londoner Taxi

Steigt ein in das legendäre Black Cab! Das offiziell lizenzierte Modell LEVC TX 2 wurde mit viel Liebe zum Detail originalgetreu nachgebaut. Mit seinem einzigartigen Stil, seinem unvergleichlichen Komfort und seinem eleganten britischen Touch ist es nun in Barcelona angekommen und wird auf den Straßen der Stadt sicherlich auffallen.

Das LEVC TX 2 ist weltberühmt für sein einzigartiges Design und seine ikonische Silhouette und verkörpert die zeitlose Eleganz des städtischen Verkehrs in London. Mit seiner robusten Bauweise, seiner raffinierten Verarbeitung und seinem unverwechselbaren Aussehen hebt dieses Elektrofahrzeug das Erlebnis, durch die sonnigen Straßen Barcelonas zu fahren, auf ein ganz neues Niveau.

Dieses Modell bietet präzises Handling, ideal für die engen Gassen der Innenstadt, sowie einen geräumigen, raffinierten Innenraum, der Ihren Passagieren höchsten Komfort garantiert.

Neues Kosmetik-Set im kostenlosen Update

Gestaltet euer Fahrzeug im Zeichen der Multikulturalität mit neuen Lackierungen, die die Flaggen von Spanien, Deutschland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Frankreich zeigen. Ein neues Set an Aufklebern mit symbolträchtigen Elementen aus diesen Ländern steht ebenfalls zur Verfügung, um euer Armaturenbrett zu dekorieren.