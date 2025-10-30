TCG Card Shop Simulator: Traum vom eigenen Sammelkartenladen bald im Xbox Game Pass

Trading Card Shop Simulator lässt euch euer eigenes Spieleladen-Imperium erschaffen – bald verfügbar im Xbox Game Pass für Xbox Series X|S und PC.

Im TCG Card Shop Simulator erlebt ihr den Aufbau eines eigenen Sammelkartengeschäfts von Grund auf.

Ihr schlüpft in die Rolle leidenschaftlicher Sammler und Geschäftsinhaber, die ein kleines Geschäft in ein florierendes Zentrum für Kartenfans verwandeln.

Im Trading Card Shop Simulator richtet ihr euer Ladenlokal individuell ein, bestückt die Regale mit Plüschfiguren, Kartenhüllen und den neuesten Boosterpacks und entscheidet, ob ihr diese verkauft oder selbst öffnet, um seltene und wertvolle Karten zu entdecken. Durch geschicktes Management, gezielte Preisgestaltung und den Ausbau eures Sortiments steigert ihr die Attraktivität eures Shops und zieht immer mehr Kunden an.

Ihr habt die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen, um euer Geschäft effizienter zu führen, und Events zu organisieren, die eure Community stärken. Der Trading Card Shop Simulator kombiniert wirtschaftliche Planung, Sammelleidenschaft und Kreativität zu einem umfassenden Spielerlebnis.

Ihr könnt euer Ladenimage gestalten, eure Verkaufsstrategien anpassen und neue Produktlinien einführen, um das Interesse eurer Kundschaft dauerhaft zu sichern.

Mit wachsendem Erfolg erweitert ihr euer Geschäft und erlebt, wie euer Laden zu einem beliebten Treffpunkt für Sammler und Spieler wird. Der Trading Card Shop Simulator legt besonderen Wert auf authentisches Management, wirtschaftliches Wachstum und die Faszination des Sammelns. Das Spiel erscheint Anfang 2026 im Xbox Game Pass und ist für Xbox Series X|S sowie PC verfügbar.

Durch die Verbindung von Wirtschaftssimulation, Sammelkartenkultur und kreativer Gestaltung bietet der Trading Card Shop Simulator ein realistisches und zugleich motivierendes Spielerlebnis für alle, die ihre Leidenschaft für Trading Cards ausleben möchten.