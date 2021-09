Teacup: Launch Trailer zum zuckersüßen Puzzler veröffentlicht

Autor:, in / Teacup

Teacup feiert die Veröffentlichung auf Xbox One und Xbox Series X mit einem wunderschönen Launch Trailer.

Teacup ist ein kurzes, herzerwärmendes Adventure, das Erkundung und nicht-linearen Fortschritt in den Mittelpunkt stellt.

Ihr spielt als Teacup, eine schüchterne und introvertierte Froschdame, die das Teetrinken und das Lesen liebt. Einen Tag, bevor sie eine Teeparty in ihrem Haus ausrichtet, stellt sie fest, dass sie überhaupt keinen Tee mehr hat. Also muss sie sich in den umgebenden Wald hinauswagen, um passende Kräuter zu finden.

Während des Abenteuers werdet ihr die reizenden Bewohner des Waldes kennenlernen. Einige sind gesprächig, andere grummelig. Erkundet eine wunderschöne Welt aus Aquarellfarben mit einer beruhigenden Wildnis voller freundlicher Tiere, schönen Minispielen und Rätseln.

Seht euch hier den putzigen Launch Trailer zu Teacup an: