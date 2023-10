Team17: Umstrukturierung kostet Arbeitsplätze

Autor:, in / Team17

Immer mehr Publisher und Studios sehen sich derzeit gezwungen, ihre Aufstellung zu überdenken, um wirtschaftlich bleiben zu können. Als Nächstes in diese traurige Reihe gesellt sich der Publisher Team17, welcher jetzt ankündigte, mit umfassenden Maßnahmen das Fahrwasser halten zu wollen.

Bereits Anfang des Jahres entschied sich der Publisher zu einer Streichung von Arbeitsstellen, um das Unternehmen aufrecht zu halten. Diese betrafen vorwiegend interne Entwicklungsteams, womit die Sorge der übergebliebenen Mitarbeiter natürlich wuchs, ebenso ihre Anstellung zu verlieren. Team 17 beteuerte zu dem Zeitpunkt, es würde keine weiteren Entlassungen geben.

In einer erneuten Entlassungswelle müssen sich jetzt geschätzt 50 Mitarbeiter der Qualitätssicherung nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Team17 möchte diese Aufgabe in Zukunft auslagern, um so Gelder einzusparen. Die betroffenen Mitarbeiter sind heute Vormittag intern über die bevorstehende Entlassung informiert worden.

Bis zuletzt wurden dazu Gerüchte laut, der aktuelle CEO Michael Pattison, müsse ebenfalls seine Koffer packen. Die Trennung bestätigte der Publisher jetzt offiziell.

Team17 äußerte sich dazu wie folgt: „Als Reaktion auf die Berichte über das Ausscheiden von Michael Pattison aus Team17 können wir bestätigen, dass wir uns einvernehmlich von Michael getrennt haben. Wir können auch bestätigen, dass wir heute leider in eine Konsultationsphase innerhalb von Team17 Digital eingetreten sind, wobei Astragon und Storytoys von den Restrukturierungsplänen unberührt bleiben.“

Pattison war somit insgesamt zwei Jahre als CEO für Team17 tätig, er stieß im Oktober 2021 hinzu. Unklar ist, ob diese erneute Entlassungswelle mit den Vorwürfen aus dem letzten Jahr zusammen hängt. Bereits 2022 meldeten vermehrt Mitarbeiter, die Bezahlung, Arbeitsbedingungen sowie das Versagen des Managements würde für Unmut sorgen. Team17 versprach nach Gehaltsprüfungen weitreichende Änderungen an den Arbeitsbedingungen.