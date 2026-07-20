Team Fortress 2: Mann vs. Machine-Update bleibt in Entwicklung

Valve hat sich mit einem neuen Entwickler-Update an die Community von Team Fortress 2 gewandt und bestätigt, dass das lange angekündigte Mann vs. Machine-Update weiterhin in Entwicklung ist.

In einem aktuellen Blogbeitrag räumt das Studio ein, dass die Arbeiten deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich geplant. Grund dafür sei die enorme Menge an Community-Inhalten, die nach dem Aufruf im vergangenen Jahr eingereicht wurden.

Valve erklärt dazu: „Wir arbeiten weiterhin am MvM-Update. Es dauert deutlich länger als erwartet, die neuen Inhalte und Änderungen zu sichten, aber wir machen Fortschritte. Vielen Dank für eure Geduld.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte Valve die Community dazu aufgerufen, neue Karten, Missionen und weitere Inhalte für das Update einzureichen. Die Zahl der Einsendungen habe die Erwartungen des Studios jedoch deutlich übertroffen, weshalb die Prüfung und Integration der Beiträge mehr Zeit beansprucht als ursprünglich angenommen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt Valve weiterhin nicht. Die aktuelle Stellungnahme dürfte Fans jedoch beruhigen, da das Studio bestätigt, dass die Arbeiten am Mann vs. Machine-Update unverändert fortgesetzt werden.