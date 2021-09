Team Ninja: Nioh-Franchise feiert sechs Millionen Verkäufe

Wie Entwickler Team Ninja via Twitter mitgeteilt hat, haben Nioh und Nioh 2 gemeinsam die Sechs-Millionen-Marke für weltweite Verkäufe geknackt. Zur Feier des Erfolges werden Fans mit einem Nioh-Wallpaper für PC und mobile Endgeräte beschenkt, das ab sofort zum kostenlosen Download bereitsteht.

The Nioh franchise has sold over 6 million copies worldwide now! We thank all of you for the continuous support and would like to share a new wallpaper available for PC and mobile devices! #Nioh #Nioh2 👹🌱

PC – https://t.co/FbWbFBUKEP

Mobile – https://t.co/PLsFLZ6iMj pic.twitter.com/2FpuI8FWrL

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) September 9, 2021