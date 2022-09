Team Ninja: Nioh-Veröffentlichung auf Xbox weiter unwahrscheinlich

Mit Wo Long: Fallen Dynasty erscheint 2023 der nächste Action-Kracher aus dem Hause Team Ninja. Nachdem Xbox-Spieler bei Nioh (2017) und Nioh 2 (2020) noch leer ausgingen, wird Wo Long: Fallen Dynasty für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen und obendrein direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten sein.

In einem ausführlichen VGC-Interview zum kommenden Action-Spiel sowie den Zukunftsplänen von Team Ninja machte Fumihiko Yasuda Xbox-Spielern wenig Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung der beiden Nioh-Ableger für die Konsole ihrer Wahl:

„Dazu gibt es eigentlich nichts Neues. Derzeit gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten, Nioh auf Xbox-Plattformen zu bringen, aber wir hoffen, dass Xbox-Fans Wo Long genießen und freuen uns auf die Veröffentlichung dieses Spiels. Das ist wahrscheinlich alles, was wir dazu im Moment sagen können.“

In der Vergangenheit gab Publisher KOEI Tecmo immer wieder an, dass es zwar keine Pläne für eine Xbox-Veröffentlichung von Nioh gebe, diese aber nicht ausgeschlossen sei. Zudem wurde per Twitter-Umfrage das Interesse an einer Xbox-Version ausgelotet.