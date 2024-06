Teardown: Folkrace-DLC kracht in den Xbox-Store

Autor:, in / Teardown

Die neue Folkrace-Motorsport-Erweiterung von Teardown ist jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

Dieser zweite Premium-DLC für das zerstörbare Sandbox-Spiel von Tuxedo Labs und Saber Interactive führt eine neue, eigenständige Einzelspieler-Kampagne sowie neue Karten und Fahrzeuge, drei Fahrmodi und mehr ein.

Folkraceist heute kostenlos für Besitzer des Season Pass, der Deluxe Edition oder der Ultimate Edition von Teardown. Es ist auch als eigenständiger Kauf für 7,99 Euro im Microsoft Store erhältlich.

Schnallt euch an, denn Folkrace ist hier, um euch auf die Fahrt eures Lebens mitzunehmen! Tut alles, was nötig ist, um gegen furchterregende KI-Gegner in intensiven Meisterschaftsrennen, Rallyes und Demolition Derbies zu gewinnen.

Erkundet drei neue Karten, auf denen ihr in Dutzenden kompetitiver automobiler Herausforderungen bis zur Ziellinie rast und kracht. Mit jedem Sieg verdient ihr Geld, mit dem ihr euren Fuhrpark aufrüsten und individualisieren könnt – von schnittigen Sportwagen bis hin zu schwerfälligen Food Trucks und mehr!

Folkrace ist der zweite von vier DLCs, die im Season Pass von Teardown enthalten sind, darunter der zeitreisende Wildwest-DLC Time Campers und zwei weitere DLCs, die noch folgen werden.

Spieler können sich mit allen vier DLC-Paketen anschnallen, wenn sie den Season Pass oder die Ultimate Edition des Spiels kaufen. Die beiden DLCs Folkrace und Time Campers sind auch in der Deluxe Edition von Teardown enthalten.