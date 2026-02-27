Teardown: Großes Multiplayer Update für Konsolen in diesem Jahr

Tuxedo Labs kündigt an, dass das umfangreiche Multiplayer‑Update für Teardown am 12. März auf Steam erscheint. Die Erweiterung ermöglicht es bis zu zwölf Spielern, die vollständig zerstörbare Umgebung gemeinsam zu erleben.
Teardown bietet damit erstmals kooperative Einsätze in der Kampagne des Basisspiels, klassische Mehrspielermodi wie Deathmatch, Team Deathmatch und Capture the Flag sowie gemeinsame Sessions im Sandbox‑Modus. Zusätzlich stehen zwei neue Arenen und eine große Auswahl an Community‑Karten bereit.
Mit dem Update wird die Teardown API um Mehrspielerfunktionen erweitert, sodass neue kooperative und kompetitive Modi, Karten und Werkzeuge entstehen können. Bereits während der Testphase veröffentlichte die Community zahlreiche Multiplayer‑Mods, darunter Varianten wie The Floor Is Lava, Battle Royale und Prop Hunt. Teardown erweitert damit sein moddingfreundliches Fundament deutlich.
Die Veröffentlichung auf Steam markiert den Beginn der neuen Mehrspielerphase. Teardown soll das Update später im Jahr auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten, begleitet von einem geplanten Rennmodus, der das Angebot weiter ausbauen wird.
Das hört sich gut an. Gemeinsam im Koop die Kampagne zu zerlegen oder sich in der Sandbox völlig auszutoben, wird das Spiel auf ein ganz neues Level heben. Die Zerstörungsphysik ist so schon beeindruckend, aber mit bis zu 12 Spielern wird es das absolute Chaos!
Da wird sich mein Sohn aber freuen.
Echt cool, hab die „Story“ schon recht weit gezockt. Unglaubliche Pläne für den Aktionsablauf legt man sich da zurecht und das alles dann vorher noch so umzugestalten, dass dann alles reibungslos abläuft macht irre viel spaß.
Könnte ganz lustig sein mit 12 anderen alles zu verwüsten.
Bin in der Beta dabei , der MP war vor par Monaten noch absolut experimentelle alpha das keine Zerstörungsfreude aufgekommen ist. Hoffe sie habens hinbekommen
Glaube nicht das das was für mich ist aber allen viel Spaß