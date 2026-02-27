Teardown: Großes Multiplayer Update für Konsolen in diesem Jahr

Teardown erhält im März auf Steam ein großes Multiplayer‑Update, das später in diesem Jahr auch für Konsolen erscheint.

Tuxedo Labs kündigt an, dass das umfangreiche Multiplayer‑Update für Teardown am 12. März auf Steam erscheint. Die Erweiterung ermöglicht es bis zu zwölf Spielern, die vollständig zerstörbare Umgebung gemeinsam zu erleben.

Teardown bietet damit erstmals kooperative Einsätze in der Kampagne des Basisspiels, klassische Mehrspielermodi wie Deathmatch, Team Deathmatch und Capture the Flag sowie gemeinsame Sessions im Sandbox‑Modus. Zusätzlich stehen zwei neue Arenen und eine große Auswahl an Community‑Karten bereit.

Mit dem Update wird die Teardown API um Mehrspielerfunktionen erweitert, sodass neue kooperative und kompetitive Modi, Karten und Werkzeuge entstehen können. Bereits während der Testphase veröffentlichte die Community zahlreiche Multiplayer‑Mods, darunter Varianten wie The Floor Is Lava, Battle Royale und Prop Hunt. Teardown erweitert damit sein moddingfreundliches Fundament deutlich.

Die Veröffentlichung auf Steam markiert den Beginn der neuen Mehrspielerphase. Teardown soll das Update später im Jahr auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten, begleitet von einem geplanten Rennmodus, der das Angebot weiter ausbauen wird.