Teardown: Knackt die Marke von 2,5 Millionen Spielern

Tuxedo Labs und Saber Interactive freuen sich bekannt zu geben, dass Teardown, das preisgekrönte Sandbox-Raubspiel, auf allen Plattformen über 2,5 Millionen Spieler erreicht hat.

Dieser Meilenstein wurde nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Spiels am 15. November auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erreicht. Das Spiel war vom ersten Tag an für PS Plus-, PlayStation Plus Extra- und Premium|Deluxe-Abonnenten erhältlich und wurde von der Einführung eines neuen Season Pass und dem allerersten Premium DLC „Time Campers“ begleitet, einer explosiven Kampagnenerweiterung, die im Wilden Westen spielt.

„Wir sind wirklich erstaunt über die unglaubliche Resonanz, die wir seit dem Start von Teardown auf den Konsolen erhalten haben. Es ist ermutigend zu sehen, wie Hunderttausende von neuen Spielern unserer Community beitreten und frische Energie und Ideen einbringen. Mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass wir an einigen bedeutenden Updates arbeiten, darunter ein kostenloser Online-Multiplayer.“ „Wir experimentieren bereits mit lustigen, neuen Möglichkeiten, Teardown mit Freunden zu spielen – oder sogar in freundschaftlicher Konkurrenz. Es ist eine aufregende Zeit für uns, und wir freuen uns darauf, euch diese Updates bald zu präsentieren“, so Marcus Dawson, CEO von Tuxedo Labs.

Tuxedo Labs wird das Spiel mit drei weiteren DLCs, Gameplay-Updates, neuen Features und einem mit Spannung erwarteten Online-Multiplayer, der den Spielern eine völlig neue Art des Erlebens von Teardown bietet, weiter ausbauen. Außerdem wird nächste Woche ein Update erscheinen, das Teardown auf Konsolen mit einer umgekehrten Steuerung und Verbesserungen der Lebensqualität ausstattet.