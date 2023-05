Teardown: Zerstörungsorgie erscheint für Konsolen

Autor:, in / Teardown

Das in Voxel-Optik gehaltene Sandbox-Spiel Teardown sorgt auch auf Konsolen für wahre Zerstörungsorgien.

Teardown, das vollständig zerstörbare, voxelbasierte Sandbox-Raubspiel von Tuxedo Labs, wird noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Das PC-Spiel, das von Saber Interactive herausgegeben wird, kommt auf die Konsolen mit einer kompletten Story-Kampagne mit 40 Missionen, der Kampagnenerweiterung „Art Vandals“, speziellen Level-Herausforderungen, dem Sandbox-Modus und mehr.

Konsolenspieler haben außerdem Zugriff auf eine kuratierte Sammlung der besten Mods der PC-Community sowie eine konsolenfreundliche Benutzeroberfläche.

Teardown wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. als „Excellence in Design“ beim Independent Games Festival, und hat sich auf Steam über eine Million Mal verkauft. Die realistische Physik und die vollständig zerstörbare, voxel-simulierte, ray-traced Welt von Teardown geben den Spielern immense Freiheiten, um einzigartige, emergente Gameplay-Lösungen für nahezu jede Herausforderung zu entdecken.

Plant und führt die perfekten Raubzüge auf fast jede erdenkliche Weise durch, mit einem wachsenden Arsenal an Werkzeugen und allem, was ihr in die Finger bekommt.

Bringt Mauern mit Fahrzeugen zum Einsturz, schafft Abkürzungen mit Sprengstoff, stapelt Objekte, um höher gelegene Orte zu erreichen, und vieles mehr – aber seid bereit zu improvisieren, wenn alles aus dem Ruder läuft. Lasst euch nur nicht erwischen!

Features

Plant und führt die perfekten Raubüberfälle aus – mit auftauchendem, physikbasiertem Gameplay, vollständig zerstörbaren Voxel-Umgebungen und realistischen Simulationen von Trümmern, Feuer, Wasser und mehr.

Erschafft eure eigenen, einzigartigen Lösungen für jede Herausforderung mit einer Reihe von Werkzeugen, darunter Vorschlaghämmer, Schweißbrenner, Sprengstoff und mehr, sowie Fahrzeuge wie Autos, Bagger, Lader, Pflüge und Kräne.

Vollständige Story-Kampagne und Erweiterung: Nehmt es in der Hauptkampagne mit 40 Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad auf, plus noch mehr Action in der Bonus-Erweiterung „Art Vandals“.

Sandkasten-Modus: Spielt mit unbegrenzten Ressourcen und einer Fülle von Fahrzeugen herum. Legt Objekte an und experimentiert mit eurem kompletten Werkzeugsatz. Kein Druck, nur Vergnügen.

Kuratierte Mods: Entdeckt neue Karten, Szenarien, Minispiele, Werkzeuge, Fahrzeuge und andere Kreationen mit einer kuratierten Sammlung der besten Mods der Community, die euch zur Verfügung stehen.

Verbessert für Konsolen: Erlebt haptisches Feedback auf PlayStation 5 DualSense-Controllern und eine überarbeitete Benutzeroberfläche für mehr Benutzerfreundlichkeit auf Konsolen.

Schaut euch dazu den zerstörerischen Trailer zur Ankündigung von Teardown für Konsolen an: