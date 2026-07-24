Tears of Metal: Xbox Game Pass Trailer zeigt die Schlacht um die schottische Insel

Mit einer schlagkräftigen schottischen Truppe geht es in Tears of Metal gegen ganze Horden von Gegnern. Der neue Game Preview Release Trailer stimmt auf die Schlachten ein, bei denen es darum geht, eine besetzte Insel zurückzuerobern.

Dabei kämpfen Spieler nicht allein, sondern ziehen gemeinsam mit ihrem schottischen Bataillon in die Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt stehen entsprechend große Gefechte gegen zahlreiche Feinde, die sich den Kriegern bei der Rückeroberung entgegenstellen.

Tears of Metal ist ein kooperatives Roguelike-Hack-and-Slash von Paper Cult Games. Der Titel ist im Early Access für PC und Xbox Game Pass erhältlich.