Tears Revolude: Klassisches JRPG-Abenteuer für Xbox enthüllt

Ein neues klassisches Rollenspiel steht in den Startlöchern: Tears Revolude erscheint am 10. April 2026 für Xbox und bringt ein traditionelles JRPG-Erlebnis mit modernen Elementen auf die Konsole.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Sion und Michelle, die sich auf die Suche nach den letzten Werken des legendären Künstlers Orwiel begeben. Ihre Reise führt sie mit der geheimnisvollen Liara zusammen, die ihr Gedächtnis verloren hat und deren Schicksal eng mit den Ereignissen verknüpft ist. Gemeinsam entfaltet sich eine Geschichte über Kunst, Bestimmung und verborgene Wahrheiten in einer klassischen Fantasy-Welt.

Spieler erkunden isometrische Dungeons und erleben rundenbasierte Kämpfe, die sich an klassischen Rollenspielen orientieren. Gleichzeitig sorgen dynamische Animationen und moderne Präsentation für ein flüssiges Spielerlebnis. Waffen können beim Schmied verbessert werden, während Charaktere Fähigkeiten erlernen und diese durch häufige Nutzung weiterentwickeln.

Während der Kämpfe wird eine spezielle Energieanzeige aufgebaut, die es ermöglicht, mächtige Spezialfähigkeiten und verheerende Kombinationsangriffe auszulösen. Damit verbindet Tears Revolude klassische Systeme mit zusätzlichen strategischen Möglichkeiten.