Techland: Dying Light: The Beast als Markenname angemeldet

Der Dying Light-Entwickler hat kürzlich den Markennamen Dying Light: The Beast angemeldet.

An einem weiteren Spiel im Universum von Dying Light arbeitet Techland möglicherweise. Dazu ist jetzt der Name Dying Light: The Beast aufgetaucht.

Der Entwickler hat Dying Light: The Beast am 12. August als Markenname angemeldet.

Was sich genau hinter dem Namen verbirgt, ist völlig unklar, da die Markenanmeldung für gewöhnlich nur die Kategorien festlegt. In dem Fall gehören Videospiele ebenfalls dazu.

Für das aktuelle Dying Light 2 versprach der Entwickler damals einen garantieren Post-Launch-Support von fünf Jahren. Dieser wird im Februar 2027 enden.