Techland: Franchise-Director für Dying Light verlässt Unternehmen

Der frühere Franchise Director von Techland für Dying Light, Tymon Smektala, hat sich über soziale Medien von seiner Rolle verabschiedet und damit seinen Abschied nach 13 Jahren in leitender Funktion bestätigt.

In seiner Mitteilung beschreibt Smektala den Schritt als Beginn eines neuen Kapitels nach einer langen Zeit innerhalb der Reihe. Gleichzeitig betont er, dass die Zusammenarbeit bei Techland von großer Leidenschaft, Energie und einem gemeinsamen Anspruch geprägt gewesen sei, die Zombie-Reihe weiterzuentwickeln und zu prägen.

Einen zentralen Teil seiner Worte widmet er den Mitarbeitenden des Studios sowie der Publishing-Abteilung, denen er für die gemeinsame Arbeit und den Aufbau der Marke dankt. Besonders hervorgehoben wird dabei die kollektive Leistung, durch die sich die Marke über Jahre hinweg weiterentwickeln konnte.

Auch die Community spielt in seiner Abschiedsbotschaft eine entscheidende Rolle. Laut Smektala habe die aktive Beteiligung der Spielenden das Franchise maßgeblich mitgeformt und als wichtige Orientierung für die Entwicklung gedient.

Abschließend stellt er klar, dass die Marke bei Techland in guten Händen liege und er die weitere Entwicklung des Franchises gespannt verfolgen werde. Gleichzeitig äußert er den Wunsch, die Reihe künftig aus der Perspektive eines Spielers zu erleben und weiterhin hinter dem Projekt zu stehen.