Techland: Stellenausschreibungen deuten neues Open-World-Spiel an

Autor:, in / Techland

Aktuell befindet sich Techland in den letzten Zügen der Entwicklungsarbeiten des Action-Rollenspiels Dying Light 2 Stay Human. Der von einigen Verschiebungen und Komplikationen geplagte Titel soll am 7. Dezember 2021 erscheinen.

Stellenausschreibungen des polnischen Studios weisen nun auf Arbeiten des Teams an einem weiteren AAA-Open-World-Rollenspiel hin. In den Anforderungen für die Position des gesuchten Senior 3D Artists ist vom „nächsten großen Titel“ von Techland die Rede. Zusätzlich wird eine erhebliche Erfahrung in Bezug auf die Erstellung von 3D-Modellen speziell für AAA-Projekte vorausgesetzt.

Eine weitere Ausschreibung für einen Senior Quest Designer verlangt einen Bewerber mit Erfahrung in Sachen Open-World-Action-Rollenspielen. Für eine solche Spielerfahrung werde die Person narrativ getriebene Quests entwickeln heißt es weiter. Auch Erfahrung im Umgang mit dem Blueprint-System der Unreal Engine ist erfordert, was ein klares Indiz dafür ist, dass der neue Techland-Titel auf die Unreal Engine setzen wird.

Beide Stellenausschreibungen passen grundsätzlich zusammen und könnten auf ein neues AAA-Open-World-Rollenspiel hindeuten. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass es sich um Stellen für zwei verschiedene Projekte handeln könnte. Zudem ist nicht klar in welchem Stadium sich das Projekt oder die Projekte von Techland aktuell befinden.