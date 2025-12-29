KOEI TECMO: AAA‑Studio arbeitet womöglich an Wiederbelebung eines legendären Spiels

Yosuke Hayashi, der Leiter des AAA Game Studios bei KOEI TECMO, hat angedeutet, dass das Unternehmen möglicherweise an der Rückkehr eines nostalgischen Titels arbeitet.

In seiner aktuellen Aussage betont er, dass das AAA‑Studio weiterhin neue Spiele entwickeln wird, gleichzeitig aber auch die Chance besteht, dass ein älterer, bei vielen Spielern beliebter Titel ein Comeback erlebt.

Bei Fans klassischer KOEI TECMO‑Reihen weckt diese Andeutung Erwartungen an eine mögliche Wiederbelebung eines Kult‑Spiels, das seit Jahren nicht mehr im Fokus stand.

Hayashi macht deutlich, dass das Team sowohl an frischen Projekten als auch an potenziellen Neuauflagen oder Reboots arbeitet. Welche Marke konkret gemeint ist, bleibt offen, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass es sich um ein Spiel handelt, das bei vielen Spielern nostalgische Erinnerungen weckt.

Was würdet ihr euch von KOEI TECMO wünschen?