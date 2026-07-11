KOEI TECMO: Unternehmen baut sein Team massiv aus

Koei Tecmo wächst weiter und hat die Marke von 3.000 Mitarbeitern überschritten. CEO Hisashi Koinuma erklärte, dass das Unternehmen seine Belegschaft in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat und die Unterstützung für neue Plattformen verstärkt.

Im Jahr 2024 beschäftigte Koei Tecmo laut den Angaben rund 2.500 Mitarbeiter. Bis 2025 stieg die Zahl auf etwa 2.850 Beschäftigte an. Im Jahr 2026 kamen weitere 193 Mitarbeiter hinzu, wodurch das Unternehmen inzwischen auf mehr als 3.000 Angestellte kommt.

Ein wichtiger Faktor für den Ausbau soll die zunehmende Unterstützung für die Nintendo Switch 2 sein. Die Entwicklung für die neue Nintendo-Plattform wurde laut den Aussagen deutlich verstärkt, während Koei Tecmo seine Kapazitäten für kommende Projekte erweitert.

Mit der wachsenden Belegschaft möchte das Unternehmen offenbar seine Entwicklungsmöglichkeiten weiter ausbauen und sich für zukünftige Spieleprojekte auf mehreren Plattformen besser aufstellen.

Welche konkreten Spiele von den zusätzlichen Ressourcen profitieren werden, wurde bislang nicht bekannt gegeben.