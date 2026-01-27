KOEI TECMO: Mehrere Kultreihen knacken Millionenmarken

Image: - - - -

Koei Tecmo hat neue Zahlen zu den wichtigsten Marken des Unternehmens veröffentlicht und damit einen seltenen Einblick in die langfristige Entwicklung seiner Serien gegeben. Besonders Dynasty Warriors bleibt mit 24 Millionen verkauften Einheiten die stärkste Marke des Publishers und unterstreicht ihre Rolle als Dauerbrenner im Musou Segment.

Auch traditionsreiche Reihen wie Nobunaga’s Ambition und Romance of the Three Kingdoms zeigen weiterhin stabile Reichweiten. Mit 11 Millionen beziehungsweise 9,5 Millionen verkauften Spielen gehören sie zu den langlebigsten Strategieserien auf dem japanischen Markt.

Parallel dazu bestätigt Koei Tecmo, dass Samurai Warriors inzwischen 8,5 Millionen Verkäufe erreicht hat.

Im Actionbereich präsentieren sich Nioh und Atelier mit jeweils 8 Millionen verkauften Einheiten als feste Größen im Portfolio. Beide Serien haben sich über die Jahre ein internationales Publikum aufgebaut und zählen zu den erfolgreichsten modernen Marken des Publishers.

Ninja Gaiden bleibt mit 7,5 Millionen Verkäufen ebenfalls ein relevanter Bestandteil des Lineups.

Eine besondere Erwähnung erhält Wo Long Fallen Dynasty, das nicht über klassische Verkaufszahlen, sondern über 5 Millionen Nutzer gemessen wird. Die Zahl umfasst Spieler über verschiedene Plattformen und verdeutlicht, wie stark das Interesse an dem jüngeren Actionprojekt ausfällt.

KOEI TECMO – Franchise-Verkaufszahlen

Dynasty Warriors – 24 Millionen

Nobunaga’s Ambition – 11 Millionen

Romance of the Three Kingdoms – 9,5 Millionen

Samurai Warriors – 8,5 Millionen

Nioh – 8 Millionen

Atelier – 8 Millionen

Ninja Gaiden – 7,5 Millionen

Wo Long: Fallen Dynasty – 5 Millionen* (*Nutzer)

Mit diesen aktualisierten Zahlen zeigt Koei Tecmo, wie breit das eigene Portfolio aufgestellt ist und wie unterschiedlich die Zielgruppen der einzelnen Marken ausfallen.

Hinweis: Einige Spiele, wie Ninja Gaiden, scheinen noch nicht aktualisiert worden zu sein. Hier fehlen anscheinend Ninja Gaiden 4 und Ninja Gaiden: Ragebound in der Rechnung.