KOEI TECMO: PS5-exklusives Rise of the Ronin im März auf Steam

Das bisher PlayStation 5 exklusive Rise of the Ronin wird im März auch für den PC via Steam erscheinen.

Koei Tecmo und Team Ninja kündigten Pläne an, ihr Open-World-Action-RPG Rise of the Ronin am 10. März 2025 über Steam auf Windows-PC zu bringen.

Die epische Geschichte aus der Bakumatsu-Ära, die ursprünglich für PlayStation 5 veröffentlicht wurde, nimmt den Spieler mit auf eine historische Reise, auf der ein herrenloser Krieger, bekannt als Ronin, kämpfen muss, um sein eigenes Schicksal in den Wirren von Krieg und politischen Unruhen zu finden.

Die kommende Steam-Version wird folgende verschiedene PC-Funktionen unterstützen:

Unterstützung für 8K-Auflösung

DirectX 12 Ultimate-Unterstützung

Kompatibilität mit ultrabreiten und superultrabreiten Monitoren

120fps-Unterstützung

Raytracing-Unterstützung

3D-Audio-Unterstützung

Anpassbare Tastatur- und Maussteuerung

Unterstützung von AMD Fidelity FX Super Resolution

NVIDIA DLSSS- und Reflex-Unterstützung

UI-Menü mit Mausklickfunktion

Unterstützung der Intel XeSS-Grafiktechnologie

Ein neuer Trailer wurde zur Steam-Ankündigung ebenfalls veröffentlicht:

Fans, die das Spiel vor dem 2. April 2025 kaufen, erhalten den Frühkaufbonus von vier Kampfstilen: Hayabusa-ryu für Katana, Haybusa-ryu für Naginata, Nioh-ryu für Katana, Aisu Kage-ryu für Katana sowie das Iga Ninja-Rüstungsset und das Katana des Iga Ninja. Vorbestellungen auf Steam sind ab sofort möglich.