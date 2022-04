Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: 11 Minuten Footclan-Schlägerei und Turtlepower im Video

Cowabonga! Ist das Erste, was einem zu den neuen Spielszenen von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge einfällt. Im Video werden 11 Minuten Koop-Gameplay gezeigt, untermalt mit einem funkigen Soundtrack und Turtle-typischen Sprüchen.

Der Anspruch des Entwicklerstudios war es, der Vergangenheit der Turtles Tribut zu zollen und nach diesem ersten Eindruck ist es dem Studio auch gelungen. Zu sehen sind die ersten zwei Level, oder Episoden des side-scrolling Actionspiels. In über 10 Minuten sieht und hört man, mit wie viel Herzblut die Macher hier am Werk sind. Die Spieler prügeln sich von links nach rechts durch den Big-Apple, musikalisch unterlegt von einem elektronischen Soundtrack, der durchaus vertraut klingt und zugegebener Maßen etwas zum Mitsingen anregt.

Der Grafikstil des Spiels ist an eine frühere, verpixeltere Zeit angelehnt, was durchaus Sinn ergibt, wenn man den Helden in Halbschalen Tribut zollen möchte, da viele der beliebtesten Spiele um die Protagonisten aus dieser Zeit stammen. Das Ganze ist jedoch keineswegs eingestaubt, sondern durch moderne Animationen und Farben an unser Zeitalter angepasst. Des Weiteren kann man vielerorts mit der Umgebung interagieren, seien es Fernsehkameras, Scheinwerfer oder Hydranten. In dem Video werden alle vier Turtles angespielt, zwei pro Episode, sodass ihr auch jeden Super-Move mindestens einmal zu sehen bekommt. Was bei einem TMNT-Titel natürlich nicht fehlen darf, sind flotte Sprüche und PIZZA! Auch hier werden die Spieler, laut Video, nicht enttäuscht.

Zu guter Letzt wird der Hype noch mit einem netten Detail angefeuert, das Spiel ist noch für diesen Sommer geplant!