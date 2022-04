Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Collector’s Edition bestätigt

Merge Games, Dotemu und Entwickler Tribute Games sind stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Nickelodeon bekannt zu geben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge eine physische und eine Sammler-Edition des Spiels erhalten wird.

Das Team, das Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael in dem klassischen Prügelspiel und Beat ‚em up wieder zusammenbringt, hat bestätigt, dass die Original-Synchronsprecher aus den 80er Jahren mit von der Partie sind. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wird in diesem Sommer digital für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Im Anschluss an die digitale Veröffentlichung wird Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mit freundlicher Genehmigung von Merge Games in Europa eine Sammler-Edition mit freundlicher Genehmigung von Signature in Europa, dem Nahen Osten und Australien veröffentlichen. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Bis dahin, schaut euch in den neuen Spielszenen an, wie die Turtles den Foot Clan zur Strecke bringen.