Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: DLCs hängen von Resonanz der Spieler ab, sagt Entwickler

Über das Thema potenzielle Zusatzinhalte für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sprach Entwickler Tribute Games im Podcast von Xbox Expansion Pass.

Über DLCs für den Schildkröten-Prügler und warum alternative Kostüme eine lange Zeit zur Umsetzung brauchen, sagte Yannick Belzil:

„An alternative Kostüme wurde während der Produktion nicht gedacht, weil wir sehr stolz auf unsere Animationen sind und die Animationen sehr detailliert und charaktervoll sind. Sie sind wirklich mit winzigen Details animiert, was bedeutet, dass ihre Herstellung viel Zeit in Anspruch nimmt.“

Konkret stellte sich Belzil die Schildkröten fast schon wie Inspektor Columbo vor. Nur mit zusätzlicher Kopfbedeckung.

„Ich habe immer gedacht, dass es cool wäre, wenn die Turtles Trenchcoats und Hüte tragen würden, so wie sie in den alten Zeichentrickfilmen inkognito waren. Aber auch das würde eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen, vor allem für unsere Animatoren – sie wollen, dass der Trenchcoat fließt und dass er dynamisch ist.“