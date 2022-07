Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Physische Version erhältlich

Merge Games, Dotemu und der Entwickler Tribute Games freuen sich, in Zusammenarbeit mit Nickelodeon bekannt zu geben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge als physische Standard- und Special-Edition-Version ab sofort erhältlich ist!

Spieler können sich das Spiel für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One holen, erhältlich bei allen großen Händlern in Europa, dem Mittleren Osten, Australien und Neuseeland, einschließlich Signature Edition Games.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist in der physischen Standardversion für 29,99 € auf PC und für 34,99 € auf Konsolen erhältlich. Die spezielle Signature Edition-Versionen des Spiels sind für £54.99 / $64.99 / €64.99 auf PC und für £59.99 / $69.99 / €69.99 auf Konsolen erhältlich. In der physischen Standardversion von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge finden die Spieler einen 24-seitigen „Pocket Guide“ und einen pikanten Pizzakuchen-Schlüsselanhänger. Signature Edition Games legt noch eine Schippe drauf und bietet neben der Standardversion und all ihren Goodies eine zufällig ausgewählte Teenage Mutant Ninja Turtles-Augenmaske, einen Hip-Hop-CD-Soundtrack, einen metallenen „Gullydeckel“-Untersetzer und mehr. Der Inhalt der Sonderausgabe wird in einer einzigartigen Signature-Edition-Box mit individueller Artwork-Schutzhülle präsentiert.