Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Über eine Million verkaufte Exemplare

Publisher Dotemu (Teil der Focus Entertainment Group) und das Entwicklungsteam von Tribute Games, haben in Zusammenarbeit mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge nach nur einer Woche bereits über eine Million Spiele verkauft hat.

Der von der Kritik gelobte kooperative Brawler ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One, sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass verfügbar.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist eine actiongeladene Rückkehr in das klassische TMNT-Universum, wie es in der Cartoon-Serie von 1987 gezeigt wurde. Die Turtles müssen Shredders neuesten Plan aufhalten und stellen sich dabei den Schergen des berühmten Widersachers in unterschiedlichen Umgebungen, die die bekanntesten Schauplätze und Momente der Serie wieder aufleben lassen.

Spielerinnen und Spieler waren, wie auch die Kritik, begeistert von der Rückkehr von Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello und davon, wie sie sich in einer modernisierten Form mit ihren ganz persönlichen Moves durch New York und darüber hinaus prügeln.

“TMNT: Shredder’s Revenge ist das Spiel, an dem ich träumte mitzuwirken, seit ich als Kind den original Cartoon gesehen habe und Münzen in die TMNT-Arcade-Automaten geschüttet habe”, sagte Cyrille Imbert, CEO von Dotemu. “Wir sind Nickelodeon für die Gelegenheit unglaublich dankbar, eine Ära von TMNT, die das Leben von allen bei Dotemu hochgradig beeinflusst hat, ehren zu können. Wie auch unseren Freunden bei Tribute Games dafür, dass sie den klassischen Nervenkitzel der Kämpfe gegen den Foot Clan so meisterhaft in einer neuen Erfahrung eingefangen haben, die sich beim Spielen komplett frisch und aufregend anfühlt.” “Tribute Games hat es sich zum Ziel gesetzt die ultimative Ehrung eines Kapitels der TMNT-Geschichte, das für uns die Welt bedeutet, zu erschaffen und es war wundervoll zuzusehen, wie der zugängliche Spaß von Beat-Em-Ups bei alteingesessenen Fans und Genre-Neulingen gleichermaßen anklang fand.”, sagte Tribute Games Mitbegründer Jean-Francois Major. “Wir sind für die Unterstützung und den Zuspruch dankbar, den uns die leidenschaftliche TMNT-Community seit der Ankündigung von TMNT: Shredder’s Revenge entgegengebracht hat und wir freuen uns darauf Spielerinnen und Spielern dabei zuzusehen, wie sie Easter Eggs finden, die wir im Spiel versteckt haben, während sie großartige Combos aneinanderreihen.”