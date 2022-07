Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection: Release im August bestätigt

Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection erscheint am 30. August 2022.

Konami Digital Entertainment, Inc. und Digital Eclipse geben bekannt, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection am 30. August erscheinen wird. Die Sammlung umfasst 13 klassische Turtles-Spiele:

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)* Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time* (Arcade) Teenage Mutant Ninja Turtles (N) Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (N) Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (N) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (N) Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SN) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters* (SN) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist* (SG) Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SG) Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GB) Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GB) Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GB)

*Onlinetitel

TMNT (Arcade)

TMNT Turtles in Time

TMNT The Hyperstone Heist

TMNT Tournament Fighters

Konami hat dazu verkündet, dass zusätzliches Onlinespiel für bestimmte Spiele und lokales Couch-Koop ermöglicht wird: TMNT (Arcade), TMNT Turtles in Time, TMNT The Hyperstone Heist und TMNT Tournament Fighters. Dazu ist jederzeit speichern und zurückspulen möglich. Weiter gibt es 11 regionale japanische Versionen, eine freie Tastenbelegung, einzigartige Bilder und Skizzen aus der Entwicklung und historische Medieninhalte zu den TMNT.