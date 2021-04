TEKKEN 7: Sieben Millionen Exemplare verkauft

Bandai Namco Game Director und Chief Producer Katsuhiro Harada, der seit 27 Jahren an der TEKKEN-Franchise mitarbeitet, hat via Twitter einen unglaublichen Meilenstein bekannt gegeben. TEKKEN 7 hat sich seit der Veröffentlichung im Juni 2017 sage und schreibe sieben Millionen mal verkauft!

Seit dem vergangenen September konnten eine Million Einheiten an die Spieler gebracht werden – innerhalb von sieben Monaten. Insgesamt belaufen sich die Verkäufe der TEKKEN-Serie auf über 50 Millionen Spiele.

TEKKEN 7 had achieved Over 7 million sales !

Season 4 characters are added to the commemorative illustration.

鉄拳7が700万枚超を達成致しました。

シーズン4キャラクターを追加した記念イラストを公開!#TEKKEN7 #TEKKEN #鉄拳7 #鉄拳 #ありがとう pic.twitter.com/TF0UZxPS6R

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 16, 2021