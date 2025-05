TEKKEN 8: Ausblick auf Season 2 mit Karate Kid und PAC-MAN

Mit dem offiziellen Season-2-Trailer für Frühling und Sommer gibt TEKKEN 8 einen umfassenden Ausblick auf das, was euch in den kommenden Monaten erwartet.

Ihr dürft euch auf weitreichende Balance-Anpassungen freuen, die das kompetitive Spiel auf ein neues Level heben und für frischen Wind im Matchmaking sorgen.

Gleichzeitig markiert der Start der Tekken World Tour 2025 den Auftakt einer neuen Esport-Saison, in der sich die besten Spieler der Welt messen werden – und vielleicht werdet ihr selbst Teil dieses Spektakels.

Ein besonderes Highlight stellt das neue Feature Ghost Showdowns dar, das euch die Möglichkeit gibt, gegen KI-gesteuerte Versionen eurer Lieblingsspieler oder sogar euer eigenes Spiegelbild aus der Vergangenheit anzutreten. Dieses System verspricht nicht nur spannende Kämpfe, sondern bietet euch auch eine innovative Methode zur Selbstverbesserung.

Auch in Sachen Stil und Nostalgie hat Season 2 einiges zu bieten: In einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit Karate Kid Legends dürft ihr euch auf ikonische Charaktere und Outfits aus dem legendären Martial-Arts-Universum freuen. Damit nicht genug – PAC-MAN hält ebenfalls Einzug in die Welt von TEKKEN 8, inklusive thematischer Items und einer neuen Stage, die den Charme des Arcade-Klassikers in die moderne Kampfspielwelt bringt.