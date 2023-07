TEKKEN 8: Beta-Einladungen für Xbox werden bald verschickt

TEKKEN-Fans warten noch immer auf die Einladung zum Closed-Network-Test von TEKKEN 8. Wie wir bereits berichtet haben, startet der Netzwerktest bereits am 21. Juli auf der PlayStation 5. Die ersten Wellen an Codes für diese Spieler werden laut dem offiziellen Twitter-Feed bereits verteilt, also pünktlich zum Start am 21. Juli.

Xbox- und PC-Spieler müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Die erste Welle wird für Microsoft am 26. Juli verteilt, eine weitere erfolgt dann schlussendlich am 28. Juli. Prüft also eure Postfächer, wenn ihr euch für den Test angemeldet habt.

Eine nachträgliche Anmeldung ist mittlerweile leider nicht mehr möglich, das Zeitfenster ist geschlossen und Bandai Namco Entertainment schloss das Anmeldeportal passend dazu.