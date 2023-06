TEKKEN 8: Beta könnte schon diese Woche starten

Autor:, in / TEKKEN 8

Es gibt neue Gerüchte zur TEKKEN 8 Bata. Somit wird die Beta angeblich am 8. Juni 2023, pünktlich nach dem Summer Game Fest veröffentlicht.

Im Netz kursiert jedenfalls schon ein Bild von der PC-Version auf Steam, das einen Playtest für den 8. Juni 2023 datiert.

Was an den Gerüchten dran ist und ob am 8.06 wirklich die TEKKEN 8 Beta startet, sowie alle weiteren Informationen zum Summer Game Fest und allen anderen Shows, erfahrt ihr selbstverständlich hier auf XboxDynasty.de.