TEKKEN 8: Bob feiert überraschendes Comeback in Season 3 mit neuem Story-Konzept

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

TEKKEN 8 führt Bob als zweiten DLC-Charakter der dritten Season ein und zeigt neue Inhalte rund um Season Pass 3.

Bandai Namco Entertainment Europe hat Bob als zweiten spielbaren Charakter der dritten Season von TEKKEN 8 offiziell vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen von EVO 2026 in Las Vegas, wo gleichzeitig auch der Turniersieg von Arslan Ash im Fokus stand. Bob kehrt damit nach längerer Abwesenheit in die aktuelle Seriensaison zurück.

In seiner Hintergrundgeschichte wird Bob nach einer Attacke durch Bryan Fury während seiner Reise zum King of Iron Fist Tournament 7 als verletzt beschrieben. Während seiner Genesung entwickelt er ein neues Interesse an Kulinarik und gründet schließlich eine erfolgreiche Fast-Food-Kette sowie das Produkt „Bob’s Onigiri“. Dadurch erhält er den Beinamen „Onigiri Saviour“, da er seine unternehmerischen Erfolge nutzt, um Menschen in Krisenzeiten zu unterstützen.

Im weiteren Verlauf seiner Geschichte stellt sich Bob gegen Kazuya Mishima und dessen Pläne zur Weltherrschaft. Dabei verbindet er seinen Sinn für Gerechtigkeit mit seinem charakteristischen Kampfstil, der Geschwindigkeit, Kraft und unkonventionelle Techniken kombiniert.

Gameplay-technisch wird Bob für Besitzer des Season Pass 3 am 20. August freigeschaltet. Alle anderen Spieler erhalten Zugriff am 25. August. Er reiht sich damit in die bisherige Season-Roadmap ein, zu der bereits Kunimitsu gehört, während weitere Charaktere wie Roger Jr. und Yujiro Hanma angekündigt sind.

Zusätzlich wurde mit „TEKKEN! CARTOON“ eine neue animierte Kurzserie vorgestellt, die ab dem 10. Juli 2026 starten soll. Die Serie zeigt bekannte Charaktere wie Paul, Yoshimitsu, Kazuya, Alisa und Kuma in einem stilisierten Cartoon-Format. Die Episoden sollen sehr kurz gehalten sein und einen humorvollen, leicht zugänglichen Ton bieten.

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13 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 99930 XP Posting Machine Level 4 | 29.06.2026 - 17:07 Uhr

    Bob der Baumeister. Den kenne ich sogar noch von älteren Tekken Teilen

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    • ShadowTerror90 82795 XP Untouchable Star 2 | 29.06.2026 - 17:14 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Ja, die dicke Witzfigur, die alles plattgemacht hat. Ich hatte einen Kumpel, der mit diesem blöden Bob unbesiegbar war. Richtiges Gaming-Trauma wegen dieser Figur. 🤣

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      • RumRoGERs 169175 XP First Star Onyx | 29.06.2026 - 17:25 Uhr
        Antwort auf ShadowTerror90

        Starte mal Tekken 6 auf der Series und geh Online. Zu 99% kommt Bob gespielt von Dudes welche über 4k Siege haben. 🤣😭

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          • RumRoGERs 169175 XP First Star Onyx | 29.06.2026 - 17:45 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Jop, Tekken Tag Tournament2, Sreet Fighter X Tekken, Street Fighter4 kann man noch ziemlich gut online auf der Xbox spielen.
            Die alten MK Titel haben auch gut belebte Lobbys.
            Ich spiele das immer ganz gerne via AWK (bis auf SxT) ^^
            Hab noch mein altes Arcade Pad dran gehängt und das macht Laune. xD

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  6. Timtrailer 2220 XP Beginner Level 1 | 29.06.2026 - 18:44 Uhr

    Der bewegt sich viel zu schnell für seine Masse. Overpowered bis zum geht nicht mehr.

    So etwas zerstört doch völlig die Spielbalance

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