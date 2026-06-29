TEKKEN 8: Bob feiert überraschendes Comeback in Season 3 mit neuem Story-Konzept

TEKKEN 8 führt Bob als zweiten DLC-Charakter der dritten Season ein und zeigt neue Inhalte rund um Season Pass 3.

Bandai Namco Entertainment Europe hat Bob als zweiten spielbaren Charakter der dritten Season von TEKKEN 8 offiziell vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen von EVO 2026 in Las Vegas, wo gleichzeitig auch der Turniersieg von Arslan Ash im Fokus stand. Bob kehrt damit nach längerer Abwesenheit in die aktuelle Seriensaison zurück.

In seiner Hintergrundgeschichte wird Bob nach einer Attacke durch Bryan Fury während seiner Reise zum King of Iron Fist Tournament 7 als verletzt beschrieben. Während seiner Genesung entwickelt er ein neues Interesse an Kulinarik und gründet schließlich eine erfolgreiche Fast-Food-Kette sowie das Produkt „Bob’s Onigiri“. Dadurch erhält er den Beinamen „Onigiri Saviour“, da er seine unternehmerischen Erfolge nutzt, um Menschen in Krisenzeiten zu unterstützen.

Im weiteren Verlauf seiner Geschichte stellt sich Bob gegen Kazuya Mishima und dessen Pläne zur Weltherrschaft. Dabei verbindet er seinen Sinn für Gerechtigkeit mit seinem charakteristischen Kampfstil, der Geschwindigkeit, Kraft und unkonventionelle Techniken kombiniert.

Gameplay-technisch wird Bob für Besitzer des Season Pass 3 am 20. August freigeschaltet. Alle anderen Spieler erhalten Zugriff am 25. August. Er reiht sich damit in die bisherige Season-Roadmap ein, zu der bereits Kunimitsu gehört, während weitere Charaktere wie Roger Jr. und Yujiro Hanma angekündigt sind.

Zusätzlich wurde mit „TEKKEN! CARTOON“ eine neue animierte Kurzserie vorgestellt, die ab dem 10. Juli 2026 starten soll. Die Serie zeigt bekannte Charaktere wie Paul, Yoshimitsu, Kazuya, Alisa und Kuma in einem stilisierten Cartoon-Format. Die Episoden sollen sehr kurz gehalten sein und einen humorvollen, leicht zugänglichen Ton bieten.